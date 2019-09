Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots) - Am Dienstagmittag (10.09.), zwischen 11.30 und 12.45 Uhr, ist auf dem Parkplatz des Mathias-Spitals ein schwarzer Audi A 4 beschädigt worden. Am Kotflügel und der Stoßstange vorne links entstanden Lackkratzer. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215, in Verbindung zu setzen.

Von Anonymous User