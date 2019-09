Einbruchdiebstahl in einen Baucontainer

Lengerich (ots) - Am Donnerstagmittag (12.09.), gegen 11.25 Uhr, ging ein Unbekannter auf einer Baustelle an der Schulstraße in einen unverschlossenen Baucontainer. Dabei ist er von einem der Arbeiter an der Baustelle beobachtet worden. Als der Zeuge mit einem Arbeitskollegen zum Container ging, verließ der Unbekannte diesen gerade und ging Richtung Altstadtpatt. Der Täter entwendete aus dem Baucontainer zwei Geldbörsen. Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 25-30 Jahre alt, 175-180 cm groß, kurze schwarze Haare. Er trug zur Tatzeit eine dunkle Jeans und eine schwarze Lederjacke. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515, in Verbindung zu setzen.

Von Anonymous User