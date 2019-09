Laer, versuchter Einbruch

Laer (ots) - Unbekannte Täter wollten in der Zeit zwischen Freitagmorgen und Sonntagnachmittag (15.09.2019) in ein Wohnhaus an der Werner-Rolevinck-Straße einbrechen. Die Täter versuchten gewaltsam, ein Fenster des Einfamilienhauses aufzuhebeln. Sie scheiterten jedoch und gelangten nicht in die Wohnräume. Die Polizei sucht Zeugen, die dort im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte unter Telefon 02551/15-4115.

Von Anonymous User