Emsdetten, Verkehrsunfallflucht

Emsdetten (ots) - Am Montag (09.09.), gegen 08.00 Uhr, wurde ein Pkw Peugeot auf dem Parkplatz K&K an der Mühlenstraße geparkt. Als die Fahrerin gegen 09.00 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie Kratzspuren auf Fahrerseite und an dem hinteren Kotflügel und der Stoßstange fest. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug gegen den Peugeot gefahren. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne die notwendigen Feststellungen treffen zu lassen. Fahndungshinweise zum Unfallverursacher konnten nicht gegeben werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Emsdetten, Telefonnummer 02572/9306 - 4415 in Verbindung zu setzen.

Von Anonymous User