Emsdetten, Einbruch gemeldet

Emsdetten (ots) - Umfangreiches Diebesgut haben unbekannte Personen aus einem Wohnhaus am Heckingsgarten gestohlen. Die Täter verschafften sich am Sonntagabend (15.09.2019) Zutritt zu dem Gebäude und suchten im Erdgeschoss überall nach Wertgegenständen. Die Polizei hat die Spuren am Tatort gesichert. Den Angaben zufolge ist der Einbruch im relativ kurzen Zeitraum zwischen 19.00 Uhr und 21.30 Uhr verübt worden. Die Beamten hoffen daher auf Zeugen, denen in dem Wohngebiet am Heckingsgarten etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Die Einbrecher waren auf die Terrasse des Hauses gegangen hatten und dort die Zugangstür aufgebrochen. Daran ist ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro entstanden. In der kompletten Erdgeschosswohnung durchsuchten sie die Schränke und Schubladen. Dabei erbeuteten sie eine Gitarre, zwei Laptops, eine Videokamera, einen Verstärker und weitere Wertgegenstände. Hinweise bitte unter Telefon 02572/9306-4415.

Von Anonymous User