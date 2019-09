Greven, Steinfurt, Rheine, Verkehrsdelikte

Greven, Steinfurt, Rheine (ots) - Ort: Greven, Hansaring Zeit: Samstag, 14.09.2019, 07.15 Uhr Ein mit fünf Personen besetzter PKW fuhr in Richtung Saerbecker Straße. Nach Zeugenangaben überholte er mit hoher Geschwindigkeit einen anderen PKW. In einer Kurve stieß der Wagen gegen eine Beeteinfassung und streifte einen Baum. Die Fahrzeuginsassen wollten den PKW wegschieben, als die Polizei eintraf und nun die Daten feststellte. Die Ermittlungen dauern an, insbesondere wer den Wagen gefahren hat. Der Sachschaden beträgt etwa 6.000 Euro.

