Metelen, Sachbeschädigung

Metelen (ots) - An einer Baustelle an der Leerer Straße haben unbekannte Personen am frühen Sonntagmorgen (15.09.2019) die Absperrungen beschädigt. Den Angaben zufolge waren dort gegen 05.25 Uhr drei oder vier unbekannte Personen unterwegs. An der Baustelle, die sich auf dem Radweg in Höhe Walkenmühlenweg befindet, beschädigten sie zwei rot-weiße Leitbaken und vier Baustellenwarnleuchten. Die Polizei konnte die Personen nicht antreffen. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 02553/9356-4155.

Von Anonymous User