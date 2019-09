Verdacht auf vergiftete Köder

Steinfurt-Bu. (ots) - Am Dienstag (17.09.) hat eine Hundehalterin aus Burgsteinfurt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz erstattet. Die Frau ging am Montagmorgen (16.09.), um 8.00 Uhr, im Bereich der Hollicher Mühle mit ihrem Hund spazieren. Nachdem sie gegen 11.30 Uhr wieder zuhause war, lag der Hund nur noch apathisch in seinem Körbchen. Deshalb suchte die Frau einen Tierarzt auf. Dort musste der Hund sich übergeben und es wurden dabei Speisereste gefunden, die nicht von der Hundehalterin verabreicht wurde. Der Tierarzt stellte Vergiftungserscheinungen fest. Gegen 22 Uhr verendete der Hund. Die Polizei hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die sachdienstliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115, in Verbindung zu setzen. Eine dringende Bitte an alle Tierhalter: Lassen Sie ihren Hund in diesem Bereich nicht frei herumlaufen. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Hunde nur angeleint in dem Bereich unterwegs sind. Achten Sie besonders darauf, dass die Tiere unterwegs nichts aufnehmen und informieren Sie andere Hundehalter.

Von Anonymous User