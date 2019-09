Wettringen, Einbruch in einen Kindergarten

Wettringen (ots) - Im Kindergarten am Haverkamp haben sich in der Nacht zum Donnerstag (19.09.2019) Diebe aufgehalten. Die Polizei hat die Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen zu den bisher unbekannten Tätern aufgenommen. An dem Kindergarten wurde am Morgen eine angelehnte Tür festgestellt. Diese dürfte von den Unbekannten als Ausgang benutzt worden sein. In dem Kindergarten brachen sie Schränke und Behältnisse auf und suchten darin nach Wertgegenständen. Dabei richteten sie einen Sachschaden in dreistelliger Eurohöhe an. Was die Täter schließlich mitgenommen haben, konnte noch nicht gesagt werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02553/9356-4155. Sie fragt: Wer hat im Tatzeitraum, zwischen Mittwochabend, 20.00 Uhr und Donnerstagmorgen, 06.55 Uhr, im Bereich des Kindergartens verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Von Anonymous User