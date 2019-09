Emsdetten, Einbrüche gemeldet

Emsdetten (ots) - Nach einem Einbruchversuch und einem vollendeten Einbruch in die Kindergärten an der Sträterstraße und an der Straße Heidberge hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. In der Nacht zum Mittwoch (18.09.2019) wollten unbekannte Täter in das Gebäude an der Sträterstraße einsteigen. Obwohl sie mehrere Versuche unternommen hatten, gelangten sie nicht hinein. An einer Zugangstür und an zwei Fenstern sind erhebliche Schäden entstanden, die sich auf etwa 2.000 Euro belaufen. Die Täter waren hier zwischen Dienstag, 17.00 Uhr und Mittwoch, 10.30 Uhr, am Werk. An dem Kindergarten an der Heidberge brachen Diebe in der Nacht zum Donnerstag (19.09.2019) eine Außentür auf und begaben sich anschließend in die Räume. Auf dem Weg durch das Gebäude hebelten sie eine weitere Tür auf. Schließlich fanden sie eine Geldkassette, in der sich ein kleinerer Bargeldbetrag befand. Die Kassette und zudem ein iPad nahmen die Unbekannten mit. Hier könnten die Diebe am Mittwochabend zwischen 21.30 Uhr und 22.00 Uhr am Werk gewesen sein. Zum einen waren dort in diesem Zeitraum Stimmen zweier Männer gehört worden, des Weiteren hatte ein Hund in der Nachbarschaft angeschlagen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02572/9306-4415.

Von Anonymous User