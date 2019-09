Saerbeck, Unfallflucht

Saerbeck (ots) - Am Donnerstag (19.09.2019) war in der Zeit von 17.20 Uhr bis 17.45 Uhr auf dem LIDL-Parkplatz am Bevergerner Damm ein schwarzer VW Golf geparkt. Der Wagen ist durch ein unbekanntes Fahrzeug an der Fahrertür beschädigt worden. An der Tür ist in einer Höhe von 68 bis 82 cm eine Delle entstanden. Der Sachschaden beträgt etwa 400 Euro. Derzeit liegen keine Hinweise zum Unfallverursacher vor. Hinweise bitte unter Telefon 02572/9306-4415.

