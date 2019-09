Steinfurt-Bo., Verkehrsunfall

Steinfurt (ots) - Bei der Polizei ist ein Verkehrsunfall gemeldet worden, der sich am Mittwochnachmittag (18.09.2019) auf der Nordwalder Straße ereignet hat. Ein 9-jähriger Junge war um 16.15 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg in Richtung Mauritiusstraße unterwegs. An der Einmündung "Am Stiftsgraben" wurde er von einer unbekannten Radfahrerin angefahren, die nach rechts aus der Straße Am Stiftsgraben eingebogen war. Der Junge stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Die etwa 60 Jahre alte Radfahrerin, mit dunklem, kurzem Haar, bekleidet mit einer dunklen Regenjacke, sprach den Jungen an. Dann setzte sie sich wieder auf ihr dunkles Damenrad und fuhr in Richtung Kolpingstraße davon. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Unfall unter Telefon 02551/15-4115.

