Hopsten-Halverde, Diebstahl von Werkzeugen

Hopsten (ots) - In den Lagerräumen einer Firma an der Dieselstraße haben sich in der Nacht zum Freitag (20.09.2019) Diebe aufgehalten. Die Unbekannten verschafften sich in der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 04.30 Uhr Zutritt zu dem Raum. Aus diesem entwendeten sie verschiedene Werkzeuge. Der Wert der Beute liegt im Bereich einiger Tausend Euro. Eine genaue Überprüfung, was die Täter mitgenommen haben, erfolgt noch. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

Von Anonymous User