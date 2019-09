Greven-Reckenfeld, Einbruch in ein Firmengebäude

Greven (ots) - Nach einem Einbruch in ein Firmengebäude und in die dort abgestellten Fahrzeuge hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Es ist davon auszugehen, dass die Täter mit einem Fahrzeug zu dem Areal an der Reckenfelder Straße gefahren sind. Nachdem sie auf das Gelände gelangt waren, brachen sie eine Lagerhalle auf und entwendeten daraus mehrere Arbeitsmaschinen, unter anderem Kettensägen und Heckenscheren. An den dort geparkten Firmenwagen zertrümmerten sie Seitenscheiben, stiegen dann ein und duschsuchten die Fahrzeuge. Der Sachschaden und der Wert des Diebesgutes gehen jeweils in die tausende Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

Von Anonymous User