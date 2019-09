Ibbenbüren, PKW aufgebrochen

Ibbenbüren (ots) - Auf dem Aasee-Parkplatz an der Ledder Straße ist am Donnerstagmittag (19.09.2019) ein PKW aufgebrochen worden. Die unbekannten Täter zertrümmerten an dem weißen Ford eine Seitenscheibe. Anschließend entwendeten sie aus dem Innenraum einen Rucksack. Zur Beute gehören eine Brille und ein Mobiltelefon. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können, Telefon 05451/591-4315. Insbesondere das Zertrümmern der Scheibe könnte gehört worden sein. Die Tatzeit liegt zwischen 12.05 Und 13.10 Uhr.

Von Anonymous User