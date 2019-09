Hörstel-Riesenbeck, Einbruch

Hörstel (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht zum 20.09.2019 in den Raiffeisen-Markt in Riesenbeck eingestiegen. Nachdem sie über eine Zugangstür in den Markt gelangt waren, durchsuchten sie die Schränke und Schubladen. Im Gebäude hatten sie weitere Türen und eine Scheibe eingeschlagen. Bisher liegen keine Erkenntnisse auf Diebesgut vor. Den Recherchen zufolge ist der Einbruch gegen 02.00 Uhr verübt worden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

