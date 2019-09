Schwerer Verkehrsunfall

Steinfurt (ots) - Am Samstag, den 21.09.2019, gegen 10:50 Uhr, ereignete sich nach ersten Erkenntnissen in Horstmar auf der Landstraße 579 in Höhe der Bahnhofstraße ein folgenschwerer Vekehrsunfall unter Beteiligung zweier Traktoren und einem Pkw. Bei dem Verkehrsunfall wurde mindestens eine Person schwer verletzt. Die Unfallstelle ist großräumig gesperrt. Der Verkehr wird abgeleitet. Die Polizei und Rettungskräfte sind im Einsatz. Es wird von hier nachberichtet.

Von Anonymous User