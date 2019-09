Rheine, Ibbenbüren, Emsdetten, Hörstel, Verkehrsdelikte

Ort: Ibbenbüren, Dickenberg Zeit: Samstag, 21.09.2019, 22.45 Uhr

Einer Polizeistreife fiel ein Radfahrer auf, der in Schlangenlinien

fuhr. Ein Alkoholtest verlief positiv. Ihm wurde eine Blutprobe

entnommen. Die Weiterfahrt wurde dem 35-Jährigen untersagt.

Ort: Emsdetten, Innenstadt Zeit: Freitagabend, 20.09.2019, 19.15

Uhr Ein alkoholisierter Autofahrer wurde angehalten. Ein Alkoholtest

ergab einen Wert von mehr als drei Promille. Der 48-Jährige war

bereits in der Woche zuvor wegen einer Trunkenheitsfahrt aufgefallen.

Gegen ihn wurde erneut eine Anzeige vorgelegt, unter anderem wegen

Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Ort: Hörstel-Riesenbeck, Oberdorf Zeit: Sonntag, 22.09.2019, 00.35

Uhr Ein 19-Jähriger Fahrradfahrer ist nach Zeugenangaben gestürzt. Er

erlitt leichte Verletzungen. Ein Alkoholtest verlief positiv, mit

etwa zwei Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Ort: Emsdetten, Marienstraße Zeit: Samstag, 21.09.2019, 02.45 Uhr

Eine Autofahrerin kam in Höhe Padkamp nach rechts von der Fahrbahn

ab. Sie fuhr über den Gehweg, kollidierte dort mit zwei Bäumen und

zwei Verkehrsschildern. Die 39-Jährige stand offenbar unter

Alkoholeinfluss. Um den Promillewert festzustellen wurde eine

Blutprobe entnommen. Eine gültige Fahrerlaubnis besitzt sie nicht.

Die leicht verletzte Frau wurde zur Behandlung in ein Münsteraner

Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand Totalschaden, etwa 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell