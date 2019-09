Rheine, Körperverletzung

Rheine (ots) - Ein 27-jähriger Rheinenser hielt sich am frühen Samstagmorgen (21.09.2019), um 04.30 Uhr, auf dem Bahnhofsvorplatz auf. Hier wurde er von einem Unbekannten nach einer Zigarette befragt. Obwohl er dem Mann eine Zigarette gab, schlug ihm dieser unvermittelt ins Gesicht. Dieses war so heftig, dass der 27-Jährige zu Boden ging. Der unbekannte Mann, zu dem derzeit keine weiteren Erkenntnisse vorliegen, entfernte sich dann. Offensichtlich befand er sich in Begleitung weiterer männlicher Personen. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen. Hinweise zu dem Vorfall bitte unter Telefon 05971/938-4215.

