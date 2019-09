Ibbenbüren, Münsterstraße Verkehrsunfall

Ibbenbüren (ots) - Am späten Samstagabend (21.09.2019) ist auf der Münsterstraße ein Fahrradfahrer verunglückt. Der 19 Jahre alte Mann fuhr gegen 23.25 Uhr mit seinem Zweirad stadteinwärts. In Höhe des Hauses Nummer 91 kam er aus unbekannten Gründen mit dem Fahrrad zu Fall. Dabei erlitt der Mann aus Ibbenbüren schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

