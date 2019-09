Lengerich, Verkehrsunfall

Lengerich (ots) - Am späten Freitagabend (20.09.2019) ist auf der Bahnhofstraße ein mit zwei Personen besetztes Kleinkraftrad verunglückt. Gegen 22.10 Uhr fuhr ein 18-jähriger Lengericher in Richtung Lienen. Dabei kam er mit dem Zweirad von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben. Der Lengericher erlitt dabei leichte Verletzungen. Seine 14-jährige Mitfahrerin aus Lienen wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Osnabrücker Krankenhaus. An dem Kleinkraftrad entstand Totalschaden, der auf cirka 3.000 Euro geschätzt wird.

