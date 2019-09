Nordwalde, Verkehrsunfall am Freitag

Nordwalde (ots) - Im Scheddebrock ist am frühen Freitagabend (20.09.2019) ein Motorradfahrer verunglückt. Der 24-jährige Zweiradfahrer aus Sendenhorst fuhr gegen 18.15 Uhr auf der Landstraße 559 in Richtung Steinfurt. Den Spuren zufolge kam er in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und konnte sein Zweirad nicht mehr kontrollieren. Er kollidierte mit einem Leitpfosten und stürzte dann in den parallel verlaufenden Straßengraben. Dabei erlitt der 24-Jährige schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Schaden am Motorrad wird auf cirka 1.000 Euro geschätzt. Zudem entstand ein Schaden an dem Leitpfosten.

Von Anonymous User