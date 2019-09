Emsdetten, Einbruchsversuche

Emsdetten (ots) - Unbekannte Täter wollten am vergangenen Wochenende in den Kindergarten am Hemberger Damm einbrechen. Die Unbekannten müssen in der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 15.00 Uhr und Montagmorgen (23.09.2019), 06.45 Uhr, auf dem Areal gewesen sein. Dort machten sie sich an einem Fenster zu schaffen. Sie schlugen mehrfach gegen die Scheibe, wobei die erste Scheibe der Doppelverglasung beschädigt wurde. Zudem versuchten sie, das Fenster aufzuhebeln. Am Rahmen waren mehrere derartige Spuren erkennbar. In das Gebäude waren die Täter nicht gelangt. Der an dem Fenster entstandene Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro. Ein Loch in einer Fensterscheibe und Hebelspuren am Fensterrahmen sind auch bei einem Einbruchsversuch an der Wilhelmstraße entstanden. Hier sind Unbekannte in der Zeit zwischen Freitagabend, 20.00 Uhr und Montagmorgen, 08.00 Uhr, in den Hinterhof eines Mehrfamilienhauses gegangen. Ziel der Täter waren offenbar die in dem Gebäude integrierten Büros. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise unter Telefon 02572/9306-4415.

Von Anonymous User