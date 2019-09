Lengerich, Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind

Lengerich (ots) - Auf einem Fußgängerüberweg an der Lienener Straße hat sich am Montagnachmittag (23.09.2019) ein Verkehrsunfall ereignet. Um kurz vor 15.00 Uhr wollte eine Mutter mit ihrem 3-jährigen Sohn die Straße aus Richtung Sparkasse kommend überqueren. Der vor der Frau laufende Junge sei dann, nachdem ein in Richtung Lienen fahrender PKW angehalten hatte, losgelaufen. Auf der Straße wurde er dann von einem in Richtung Lengerich fahrenden Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Der verletzte Junge wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Osnabrücker Krankenhaus geflogen, wo er stationär verblieb. An dem Auto der 83-jährigen Frau aus Lengerich waren keine Sachschäden erkennbar.

Von Anonymous User