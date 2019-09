Rheine, PKW-Brände

Rheine (ots) - In der Nacht zum Dienstag (24.09.2019) haben am Schöffenweg zwei Autos gebrannt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Polizei sind gegen 01.10 Uhr informiert worden. Als diese dort eintrafen, brannten zwei geparkte PKW im Frontbereich. Die Feuerwehr konnte die Brände löschen. An beiden Wagen, einem VW Golf und einem VW Beetle, sind erhebliche Sachschäden entstanden, die jeweils mehrere Tausend Euro betragen. Zudem ist eine Hecke in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Bewohner des unmittelbar angrenzenden Wohnhauses wurden unmittelbar evakuiert. Nach den Löscharbeiten konnten sie in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Dabei ergaben sich Hinweise auf eine Brandstiftung. Die Beamten suchen Zeugen, die im Bereich des Schöffenweges in Eschendorf verdächtige Personen gesehen haben, insbesondere in der Nähe des Mehrfamilienhauses, an dem die PKW gebrannt haben. Dabei ist der Zeitraum vor der Brandentdeckung, bis vor 01.00 Uhr, von Bedeutung. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

