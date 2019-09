Horstmar, Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Horstmar (ots) - Auf der Landstraße 550, der Verbindung von Laer in Richtung Steinfurt, ist am frühen Dienstagabend (24.09.2019) ein Fahrradfahrer verunglückt. Gegen 17.50 Uhr hatten Zeugen ein silbernes Fahrzeug und ein Hupen vernommen. Als sie in Richtung Straße schauten, sahen sie den Fahrradfahrer, der nach links in den Straßengraben fuhr. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen, der sich in Höhe der Anschrift Niedern 26 ereignet. Da der 30-jährige Fahrradfahrer aus Laer offenbar unter Alkoholeinfluss stand, wurden ihm Blutproben entnommen. Der Fahrer/die Fahrerin des silbernen Kleinwagens ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02551/15-4115.

Von Anonymous User