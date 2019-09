Greven, Exhibitionist

Greven (ots) - Am Sonntag (23.07.2019) hat sich am Badesee an der Altenberger Straße in Westerode ein unbekannter Mann in schamverletzender Weise gezeigt. Gegen 17.30 Uhr hatte der Unbekannte zunächst versucht, die Aufmerksamkeit einer Frau zu gewinnen. Als ihm dieses gelungen war, zeigte sich der entblößte Mann der Geschädigten. Auch als diese eine weitere Zeugin informierte, zeigte sich der Mann weiterhin in schamverletzender Weise. Er war um die 20 Jahre alt und hatte sehr kurze Haare. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

