Neuenkirchen, Diebstahl

Neuenkirchen (ots) - Unbekannte Diebe haben am Mittwochabend oder in der Nacht zum Donnerstag (26.09.2019) am Nienkamp einen Gartenschuppen aufgebrochen. Aus dem Raum entwendeten sie ein Damen E-Bike und zwei Ladegeräte für Fahrräder. Es handelt sich um ein weißes Vogue-Rad im Wert eines vierstelligen Eurobetrages. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch 17.00 Uhr und Donnerstagmorgen, 07.00 Uhr. Hinweise zu dem Diebstahl bitte unter Telefon 05971/938-4215.

Von Anonymous User