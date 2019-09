Emsdetten, Einbruch in einen Markt

Emsdetten (ots) - Nach einem Einbruch in den Raiffeisenmarkt am Grevener Damm hat die Polizei die Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen zu den bisher unbekannten Tätern aufgenommen. In der Zeit zwischen Mittwochabend, 19.15 Uhr und Donnerstagmorgen (26.09.2019), 07.55 Uhr, brachen die Diebe ein Fenster auf und verschafften sich Zutritt zu dem Markt, unter anderem auch zu den Büros. Nachdem sie einen Tresor gewaltsam geöffnet hatten, entwendeten sie daraus Bargeld. Der bei dem Einbruch angerichtete Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02572/9306-4415.

Von Anonymous User