Hopsten, Mann in Gewahrsam genommen

Hopsten (ots) - Am Mittwochabend (25.09.2019) wurde die Polizei zum Nachtigallenweg gerufen. Ein junger Mann hatte sich von einem ihm unbekannten Mann, der ein Messer bei sich hatte, bedroht gefühlt. Der 25-jährige Geschädigte saß um kurz nach 20.00 Uhr auf dem Beifahrersitz eines dort geparkten Autos. Der Unbekannte trat an den Wagen heran und gestikulierte herum. Der 25-Jährige stieg aus und sah nun, dass sein Gegenüber ein Messer in der Hand hielt. Nach einem Wortwechsel verließ der Unbekannte die Örtlichkeit. Als dieser wenig später wieder auftauchte, war bereits die Polizei zur Stelle. Die Beamten forderten den Mann auf, das Messer wegzulegen, was er anstandslos machte. Der unter Alkoholeinwirkung stehende 51-Jährige wurde zur Polizeidienststelle gebracht. Hier wurde er ins Polizeigewahrsam eingeliefert. Das Messer wurde sichergestellt.

Von Anonymous User