Ibbenbüren, Ermittlungen zum Brand

Ibbenbüren (ots) - Nach dem Brand an der Bonhoefferstraße hat die Polizei vor Ort detaillierte Untersuchungen vorgenommen. In diese war auch ein Brandsachverständiger eingeschaltet worden. Bei dem Brand sind ein Carport, ein PKW und vier Motorräder beschädigt worden. Zudem sind durch die Hitzeentwicklung Schäden an der Hausfassade entstanden. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die bisherigen Untersuchungen ergaben, dass eine technische Ursache für den Brand verantwortlich sein dürfte. Erkenntnisse auf eine Brandstiftung ergaben sich bisher nicht. Weitergehende Untersuchungen schließen sich noch an.

Von Anonymous User