Ibbenbüren, Fahrzeuge aufgebrochen

Ibbenbüren (ots) - Im Stadtgebiet sind in den vergangenen Tagen drei Fahrzeuge aufgebrochen worden. Die Täter waren offenbar am Mittwochabend oder in der Nacht zum Donnerstag (26.09.2019) unterwegs. An der Gartenstraße entwendeten Diebe aus einem PKW Renault einen Motorradhelm. Zudem schraubten sie die Antenne vom Dach. An der Straße Zum Welleken verschafften sich die Diebe Zugang zu einem VW und stahlen daraus ein Navigationsgerät. Der dritte Fall ist an der Goethestraße verübt worden. Hier machten sie sich an einem Mercedes zu schaffen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

