Greven, Feuer gemeldet

Greven (ots) - In der Nacht zum Sonntag (29.09.2019), um 00.45 Uhr, ist den Einsatzkräften ein Brand an der Kardinal-von-Galen-Straße gemeldet worden. In der LKW-Zufahrt des Aldi-Marktes brannte eine Mülltonne. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Offenbar hatten unbekannte Personen das Müllbehältnis bzw. den Inhalt angezündet. Die Beamten bitten um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

Von Anonymous User