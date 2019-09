Rheine, Verkehrsunfallflucht, Kind verletzt

Rheine (ots) - Ein bislang unbekannter Pkw Fahrer befuhr mit seinem Auto die Elter Straße aus Richtung Elte kommend und wollte in den Kreisverkehr Hemelter Straße, Elter Straße, Surenburgstraße einbiegen. Dabei übersah er einen 10jährigen Fahrradfahrer, der sich im Kreisverkehr befand und Richtung Surenburgstraße fuhr. Beim Anstoß am Hinterrad des Jungen kam dieser zu Fall und verletzte sich leicht. Beim Unfallverursacher soll es sich um den Fahrer eines mittelblauen Kleinwagens mit dem Kennzeichenfragment ST-A handeln. Auffällig war, dass die Seitenscheibe hinten bis zum Heck durchgehend war. Der Pkw könnte durch den Anstoß vorne rechts beschädigt sein. Bei dem Fahrer soll es sich um einen Mann mit schwarzen Haaren gehandelt haben. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Jungen zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215.

