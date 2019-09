Emsdetten, Einbruch am Wochenende

Emsdetten (ots) - Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende, in der Zeit zwischen Samstagmittag, 11.15 Uhr und Montagmorgen (30.09.3019), 06.30 Uhr, über ein Fenster in den Astrid-Lindgren-Kindergarten an der Beckstraße eingestiegen. Im Gebäudeinnern öffneten sie verschiedene Schränke und Schubladen. Eine Schranktür rissen sie heraus. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme vor Ort konnte noch nicht gesagt werden, was die Einbrecher gestohlen haben. Die angerichteten Sachschäden werden auf cirka 600 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 02572/9306-4415.

