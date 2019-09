Steinfurt Borghorst, Öffentlichkeitsfahndung, 68jähriger Mann vermisst

Steinfurt (ots) - Die Polizei sucht den 68jährigen August Rauße. Herr Rauße ist seit Montag (30.09.2019), 14.00 Uhr,als vermisst gemeldet. Der Vermisste hat am Montagmorgen, gegen 09.00 Uhr, das Haus verlassen, um zum Arzt zu gehen. Hier ist er nicht eingetroffen. Alle Bemühungen der Angehörigen, Herrn Rauße zu finden, blieben bislang ohne Erfolg. Die Polizei hat mittlerweile in Borghorst einen Hubschrauber und einen speziell ausgebildeten Suchhund eingesetzt. Die vermisste Person ist etwa 170 cm groß und von der Statur her hager; sie hat graue Haare, einen Vollbart mit Schnäuzer. Bekleidet ist Herr Rauße mit einer schwarzen Bomberjacke mit orangem Innenfutter und einer Seniorenkappe. Dazu trägt er eine Brille. Bei Antreffen der vermissten Person rufen Sie bitte die Polizeidienststelle in Steinfurt, Telefon 02551/ 15 - 4115, oder jede andere Polizeidienststelle an.

