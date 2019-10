Rheine, Auffinden von vermutlichem Diebesgut

Rheine (ots) - Am Freitag (20.09.), gegen 09.00 Uhr, wurden bei Häckselarbeiten auf einem Maisfeld an der Straße Am Dreeshof zwei Grableuchten, ein circa 80 cm großes Jesus-Kreuz, eine circa 70 cm und eine circa 80 cm große Marienstatue gefunden. Aufgrund der Verschraubungen, die sich an den Gegenständen befinden, ist davon auszugehen, dass die Gegenstände aus einer Verankerung gerissen wurden. Die sakralen Gegenstände dürften auf einem Friedhof entwendet worden sein. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Diebstahl aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zur Herkunft der Gegenstände geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215 oder an die nächstgelegene Polizeidienststelle.

