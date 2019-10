Steinfurt-Bu., Einbruch

Steinfurt (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (03.10.2019), gegen 05.20 Uhr, sind Diebe in ein Gebäude am Kalkwall eingestiegen. Eine Zeugin, die darauf aufmerksam geworden war, informierte sofort die Polizei. Sie konnte zudem mitteilen, dass eine unbekannte Person vom Tatort geflüchtet war. Da nicht klar war, ob sich noch Diebe in der Zahnarztpraxis aufhielten, durchsuchten die Beamten die Räume. Es wurden darin aber keine Personen angetroffen. In der Praxis hatten die Einbrecher verschiedene Schränke und Schubladen geöffnet, die nun offen standen. Zum Diebesgut liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Der oder die Einbrecher hatten mit einem Stein eine Fensterscheibe der Praxis zertrümmert. Der Stein lag nun in den Raum. Vor dem Fenster lag ein Gullideckel, der auf dem nahegelegenen Parkplatz ausgehoben worden war. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können, Telefon 02551/15-4115. Sie fragt: Wer hat auf dem Parkplatz, an der Praxis verdächtige oder nach der Tat in dem Bereich flüchtende Personen gesehen?

Von Anonymous User