Hopsten, Verkehrsunfall Rheiner Straße

Hopsten (ots) - Auf der Rheiner Straße hat sich am Freitagmorgen (04.10.2019) ein Verkehrsunfall ereignet. An der Einmündung mit der Straße "Waole" ist ein Traktorgespann mit einem PKW kollidiert. Dabei erlitt der 29-jährige Autofahrer schwere Verletzungen. Der Hopstener wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Um 06.35 Uhr wollte der 22 Jahre alte Traktorfahrer aus Hopsten von der Waole nach links auf die vorfahrtberechtigte Rheiner Straße fahren. Zur gleichen Zeit näherte sich der Autofahrer aus Richtung Hopsten. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei der PKW gegen einen Vorderreifen des Treckers prallte. Die Polizei hat bei der Unfallaufnahme die Spurenlage dokumentiert, um weitere Untersuchungen zum Unfallhergang durchführen zu können.

Von Anonymous User