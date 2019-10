Greven, Fahrzeuge beschädigt

Greven (ots) - Am Samstagabend bzw. in der Nacht zum Sonntag (06.10.2019) sind im Grevener Stadtgebiet und in Reckenfeld zahlreiche Autos beschädigt worden. Unbekannte Täter zerstachen an den geparkten PKW einen Reifen der Fahrzeuge. In anderen Fällen wurden die Räder durch Schrauben beschädigt. In Greven sind Fälle von der Grimmstraße, vom Schwarzen Weg, dem Schründerring und der Emsdettener Straße gemeldet worden. In Reckenfeld waren die Täter an der Kanalstraße, der Rheinstraße und dem Heimstättenweg unterwegs. Insgesamt waren etwa 20 Fahrzeuge betroffen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, Telefon 02571/928-4455.

