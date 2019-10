Rheine (ots) - An der Zeppelinstraße ist in der Nacht zum Samstag (05.10.2019) ein Auto beschädigt worden. Die unbekannten Täter begaben sich in der Zeit zwischen 21.30 Uhr und 10.30 Uhr zu einem dort geparkten PKW Cabriolet. An dem blauen Audi schlitzten sie das Verdeck auf. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

Von Anonymous User