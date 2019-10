Steinfurt-Bo., Einbruch

Steinfurt (ots) - Unbekannte Täter haben sich am Montagvormittag (07.10.2019) in ein Mehrfamilienhaus an der Straßburger Straße begeben. In dem Gebäude gingen sie ins Obergeschoss, wo sie die Zugangstür zu einer Wohnung aufbrachen. In den Räumen fanden sie zwei Computer im Wert von mehreren Hundert Euro, die sie mitnahmen. Die Polizei hat die Spuren, insbesondere an der aufgebrochenen Wohnungstür gesichert und die Ermittlungen zu den Einbrechern aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die an der Straßburger Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, Telefon 02551/15-4115. Die Einbrecher waren am Montagvormittag, in der Zeit zwischen 09.30 Uhr und 10.15 Uhr, am Werk.

