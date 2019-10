Mettingen (ots) - Am Dienstag (01.10.2019) ist auf dem Parkplatz an der Geschwister- Voß-Straße ein schwarzer VW Golf Plus angefahren worden. Der Sachschaden hinten links an dem Golf beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Der Wagen war zwischen 14.30 Uhr bis 15.00 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

