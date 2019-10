Steinfurt-Bu., Brand gemeldet

Steinfurt (ots) - In einem leerstehenden Haus an der Straße "Friedhof", gegenüber der evangelischen Kirche, hat es am späten Mittwochabend (09.10.2019) gebrannt. Um 22.10 Uhr hatte ein dort vorbeifahrender Fahrradfahrer aufsteigende Rauchschwaden bemerkt. Als er der Sache auf den Grund ging, sah er durch die Haustür Flammen im Hausflur des Gebäudes. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Polizei hat erste Ermittlungen an der Brandstelle durchgeführt. Offenbar war ein in dem Haus abgelegter Zeitungsstapel von unbekannten Personen in Brand gesetzt worden. Angaben zur Schadenhöhe sind nur schwer möglich. Vorsichtige Schätzungen beziffern den Schaden auf etwa 1.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02551/15-4115.

