Laer, Verkehrsunfall

Laer (ots) - Auf dem Münsterdamm sind am Mittwochnachmittag (09.10.2019) zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Gegen 15.30 Uhr war ein 78-jähriger Fahrer aus Gronau in Richtung Altenberge gefahren. In Höhe Hausnummer 99 kam er nach Zeugenangaben aus unbekannten Gründen auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs. Dort prallte sein Wagen mit einem entgegenkommenden PKW zusammen, der von einer 44-jährigen Frau aus Laer gefahren wurde. Beide Personen erlitten schwere Verletzungen. Die Verletzten wurden notärztlich versorgt und anschließend mit Rettungswagen in Krankenhäuser in Steinfurt und Münster gebracht. Die Schäden an den beiden PKW werden auf insgesamt etwa 25.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Von Anonymous User