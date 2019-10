Verkehrsunfallflucht

Recke (ots) - Am Samstag, 21.09.2019, wurde auf dem Edeka Parkplatz an der Hauptstraße, zwischen 11.00 und 11.15 Uhr, ein Oldtimer beschädigt. Der Fahrzeuginhaber stellte seinen Maserati AM 115 gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz ab. Als er ca. 15 Minuten später zu seinem Auto zurückkam, stellte er einen erheblichen Schaden am Heck seines Fahrzeugs, in Höhe von etwa 4.000 Euro, fest. Die Polizei hat an dem Fahrzeug hellblaue Farbe sichergestellt, die vermutlich vom Fahrzeug des Verursachers stammt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315, in Verbindung zu setzen.

Von Anonymous User