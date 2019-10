Lengerich, Einbruch gemeldet

Lengerich (ots) - In der Nacht zum Sonntag (13.10.2019) haben sich im Gebäudekomplex der Einkaufsmärkte an der Ringeler Straße Einbrecher aufgehalten. Die Täter hatten bereits einigen Aufwand betrieben, um sich zu verschiedenen Geschäften vorzuarbeiten. Dabei richteten sie erhebliche Sachschäden an. Schließlich begaben sie sich zu einem Geldautomaten, den sie mit verschiedensten Werkzeugen angingen. Es war ihnen aber nicht gelungen, das Gerät zu öffnen. Die gegen 04.15 Uhr alarmierten Polizeibeamten konnten bei ihrem Eintreffen zunächst nicht ausschließen, dass sich die Diebe noch in den Geschäftsräumen aufhielten. Bei einer intensiven Suche in dem Gebäude konnten aber keine Personen dort angetroffen werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können, Telefon 05481/9337-4515.

Von Anonymous User