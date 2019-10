Ochtrup, Diebe am Witthagen

Ochtrup (ots) - In der Zeit zwischen Samstagmittag (12.10.2019), 13.00 Uhr und Sonntagvormittag (13.10.2019), 08.45 Uhr, ist am Witthagen eingebrochen worden. Die Täter warfen an dem Sportgebäude eine Fensterscheibe ein, öffneten dann das Fenster und stiegen hinein. Aus einem Kursraum entwendeten sie ein Mischpult, zwei Musikboxen, einen Kaffeeautomaten und einen Staubsauger. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 02553/9356-4155.