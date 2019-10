Lotte-Wersen, versuchter Diebstahl

Lotte (ots) - Unbekannte Personen haben sich am späten Sonntagabend (13.10.2019) auf das Schulgelände an der Westerkappelner Straße begeben. Dort machten sie sich an einem Getränkeautomaten zu schaffen und wollten ihn gewaltsam aufbrechen. Sie setzten an dem Gerät mehrfach ein Hebelwerkzeug an und konnten es im unteren Bereich bereits einen Spalt weit aufbiegen. Es gelang ihnen aber nicht, den Automaten vollständig zu öffnen. Es ist ein Sachschaden entstanden, der im vierstelligen Eurobereich liegen dürfte. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315. Die Täter waren am Sonntagabend, in der Zeit zwischen 23.30 Uhr und 23.55 Uhr, am Werk.

Von Anonymous User