Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots) - Am Montag (14.10.), gegen 17.30 Uhr, ereignete sich auf der Münsterstraße (B 219), kurz vor der Einmündung Riesenbecker Straße, ein Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin war mit einem schwarzen BMW 318 auf der Bundesstraße 219 in Fahrtrichtung Ibbenbüren unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Riesenbecker Straße wurde sie von einem hellen Audi Kombi mit ST-Kennzeichen überholt. Während des Überholvorgangs kollidierte der Audi mit dem hinteren linken Kotflügel des BMW. Der Audifahrer fuhr ohne anzuhalten weiter und überholte danach noch weitere Fahrzeuge. Der Audi müsste vorne rechts beschädigt worden sein. Der Sachschaden an dem BMW beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Von Anonymous User